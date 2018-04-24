На Украине мужчина продавал семь боевых снарядов по цене шести

В Хмельницкой области Украины полицейские открыли уголовное производство в отношении местного жителя, который продавал боевые снаряды времён Второй мировой войны. Об этом сообщается в Facebook местной полиции.

По словам 31-летнего мужчины, снаряды он нашёл в лесу во время сбора грибов.

«Один снаряд он оценил в 250 гривен (около $9,5) и искал покупателей. Семь снарядов продавал по цене шести — за полторы тысячи гривен (около $57). Седьмой шёл как бонус», — отметили в полиции.

Снаряды были изъяты и обезврежены на местном военном полигоне.

Специалисты отметили, что в каждом снаряде было около 100 граммов взрывного вещества. Радиус поражения каждого из них — приблизительно 200 метров.

По факту произошедшего открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывными веществами.

Ранее в ООН заявили о чрезвычайно высокой минной опасности на Украине.