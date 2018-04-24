На Украине мужчина продавал семь боевых снарядов по цене шести
- © Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області
По словам 31-летнего мужчины, снаряды он нашёл в лесу во время сбора грибов.
«Один снаряд он оценил в 250 гривен (около $9,5) и искал покупателей. Семь снарядов продавал по цене шести — за полторы тысячи гривен (около $57). Седьмой шёл как бонус», — отметили в полиции.
Снаряды были изъяты и обезврежены на местном военном полигоне.
Специалисты отметили, что в каждом снаряде было около 100 граммов взрывного вещества. Радиус поражения каждого из них — приблизительно 200 метров.
По факту произошедшего открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывными веществами.
Ранее в ООН заявили о чрезвычайно высокой минной опасности на Украине.