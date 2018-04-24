На Украине мужчина продавал семь боевых снарядов по цене шести

Короткая ссылка
В Хмельницкой области Украины полицейские открыли уголовное производство в отношении местного жителя, который продавал боевые снаряды времён Второй мировой войны. Об этом сообщается в Facebook местной полиции.
На Украине мужчина продавал семь боевых снарядов по цене шести
  • Facebook
  • © Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області

По словам 31-летнего мужчины, снаряды он нашёл в лесу во время сбора грибов.

«Один снаряд он оценил в 250 гривен (около $9,5) и искал покупателей. Семь снарядов продавал по цене шести — за полторы тысячи гривен (около $57). Седьмой шёл как бонус», — отметили в полиции. 

Снаряды были изъяты и обезврежены на местном военном полигоне. 

Специалисты отметили, что в каждом снаряде было около 100 граммов взрывного вещества. Радиус поражения каждого из них — приблизительно 200 метров. 

По факту произошедшего открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывными веществами.

Ранее в ООН заявили о чрезвычайно высокой минной опасности на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных