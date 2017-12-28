Житель Украины пытался провезти винтовочные патроны в Крым

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Республике Крым задержали 50-летнего жителя Украины в пункте пропуска «Джанкой». Мужчина пытался провезти винтовочные патроны. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Иномарка следовала по маршруту Днепропетровск — Ялта. В ходе её осмотра пограничный наряд извлёк из технологического ящика со стороны переднего пассажирского сиденья картонную коробку. Там находилось 40 патронов калибром 5,6 мм.

Владелец утверждал, что указанные боеприпасы предназначены для малокалиберной охотничьей винтовки чешского производства. Патроны переданы на экспертизу.

По итогам баллистического исследования будет принято решение о привлечении жителя Украины к ответственности.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москву пытались провезти драгоценности на $450 тыс.