В ООН заявили о чрезвычайно высокой минной опасности на Украине

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На территории Украины зафиксирована чрезвычайно высокая минная опасность. Об этом заявил гуманитарный координатор ООН на Украине Нил Уолкер.

«Нигде в мире на минах не подрывается столько автомобилей, как на территории Украины. Трудно представить, что страна, расположенная в центре Евразийского континента, может иметь такую страшную статистику», — приводится его заявление на сайте ООН.

Он отметил, что только в 2017 году на минах и других неразорвавшихся боеприпасах на Украине подорвались 238 человек.

Также Уолкер заявил, что у гуманитарных агентств ООН есть только 3% от суммы, которая необходима для оказания помощи жителям юго-востока Украины в 2018 году.

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