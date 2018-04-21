В ООН заявили о нехватке средств для оказания гуманитарной помощи жителям Украины

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Координатор гуманитарных программ ООН по Украине Нил Уолкер заявил, что у агентств всемирной организации есть только 3% от суммы, которая необходима для оказания помощи жителям юго-востока Украины в 2018 году.

В Управлении по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН заявили, что в текущем году гуманитарным организациям нужно $187 млн для проведения операций на Украине.

«Сегодня я призываю государства-члены проявить солидарность с пострадавшими от конфликта людьми на Украине и срочно отреагировать на нехватку 97% средств», — приводит слова Уолкера РИА Новости. 

Он отметил, что «мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены». 

По оценкам УКГВ, конфликт на Украине затронул 4,4 млн человек. Из них 3,4 млн людей нуждаются в помощи и защите. 

Ранее стало известно, что Украина вошла в число стран, где, согласно данным ООН, отмечается нехватка продовольствия.

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