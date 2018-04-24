МИД: Россия внимательно следит за ситуацией в Армении
- Reuters
«С российской стороны было подчёркнуто, что в Москве внимательно следят за развитием внутриполитической обстановки в Армении и желают её скорейшей стабилизации в интересах благополучия братского армянского народа», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе встречи обсуждались также актуальные темы внешнеполитического взаимодействия двух стран.
Ранее в Кремле заявили, что надеются на сохранение стабильности и достижение политического консенсуса в Армении.