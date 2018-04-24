МИД: Россия внимательно следит за ситуацией в Армении

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В МИД заявили, что Россия внимательно следит за ситуацией в Армении. Об этом говорится в сообщении российского ведомства по итогам встречи замглавы МИД Григория Карасина и посла Армении в Москве Вардана Тоганяна.
МИД: Россия внимательно следит за ситуацией в Армении
  • Reuters

«С российской стороны было подчёркнуто, что в Москве внимательно следят за развитием внутриполитической обстановки в Армении и желают её скорейшей стабилизации в интересах благополучия братского армянского народа», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались также актуальные темы внешнеполитического взаимодействия двух стран.

Ранее в Кремле заявили, что надеются на сохранение стабильности и достижение политического консенсуса в Армении.

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