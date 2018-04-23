Эксперт оценил заявление депутата Верховной рады о желании Запада сменить власть на Украине

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, который рассказал о желании Запада сменить власть на Украине.

«Администрацию Дональда Трампа не волнует Украина. В 2014 году, когда у власти был Барак Обама, — да, но сейчас мода на Украину прошла. Во время президентских выборов США будут наблюдать: не будут никого ни поддерживать, ни топить. Трампа не интересует Украина как геополитический плацдарм», — отметил Охрименко.

Как полагает эксперт, такое заявление депутата Верховной рады говорит о постепенном наращивании президентской гонки.

«С моей точки зрения, на сегодняшний момент уже начинаются предпрезидентские выборы. Я не согласен с заявлением, что Пётр Порошенко находится в безвыходной ситуации. Его позиции не сильные, но и не слабые. Поддержка избирателями партии «Народный фронт» составляет 0,4%, а Порошенко поддерживают 8%. Но уже так сложилось, что «Народный фронт» не может идти на выборы, по этой причине они и поехали пообщаться с американскими конгрессменами. Сейчас у Порошенко нет альтернативы. Вадим Рабинович, один из его противников, конечно, сам бы хотел стать президентом. Но на Украине давно уже всё решают олигархи, и пока нет ясности, на кого они сделают ставку. Интрига только начинается», — пояснил Охрименко.

Эксперт также добавил, что предложить нового кандидата в президенты может глава МВД Украины Арсен Аваков.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о желании Запада сменить власть на Украине. Парламентарий добавил, что Порошенко «находится в безвыходной ситуации».