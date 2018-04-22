Климкин прибыл в Канаду на встречу глав МИД G7

Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин прибыл в Торонто, где примет участие во встрече глав МИД стран «Большой семёрки» (G7). Об этом он написал в своём Twitter.

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«Уже в Торонто. На встрече министров иностранных дел государств «Большой семёрки» буду говорить об украинцах, которых незаконно удерживает Россия, в том числе о деле Владимира Балуха», — заявил он. Вже в Торонто. На зустрічі міністрів закордонних справ країн “Великої сімки” говоритиму про українців, яких незаконно утримує РФ, у т.ч. про справу Володимира Балуха. Людину намагаються зламати за відкриту проукраїнську позицію. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 апреля 2018 г. Ранее стало известно, что украинскую сторону впервые пригласили на встречу глав МИД G7.