Климкин прибыл в Канаду на встречу глав МИД G7

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Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин прибыл в Торонто, где примет участие во встрече глав МИД стран «Большой семёрки» (G7). Об этом он написал в своём Twitter.
Климкин прибыл в Канаду на встречу глав МИД G7
  • globallookpress.com
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«Уже в Торонто. На встрече министров иностранных дел государств «Большой семёрки» буду говорить об украинцах, которых незаконно удерживает Россия, в том числе о деле Владимира Балуха», — заявил он. 

Ранее стало известно, что украинскую сторону впервые пригласили на встречу глав МИД G7.

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