Климкин прибыл в Канаду на встречу глав МИД G7
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«Уже в Торонто. На встрече министров иностранных дел государств «Большой семёрки» буду говорить об украинцах, которых незаконно удерживает Россия, в том числе о деле Владимира Балуха», — заявил он.
Вже в Торонто. На зустрічі міністрів закордонних справ країн “Великої сімки” говоритиму про українців, яких незаконно утримує РФ, у т.ч. про справу Володимира Балуха. Людину намагаються зламати за відкриту проукраїнську позицію.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 апреля 2018 г.
Ранее стало известно, что украинскую сторону впервые пригласили на встречу глав МИД G7.