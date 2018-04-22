Украина подписала с ЕС и Германией договор о создании фонда энергоэффективности

Киев подписал договор с Международной финансовой корпорацией (МФК), Европейским союзом и Германией о создании фонда для повышения энергоэффективности на Украине. Об этом информирует пресс-служба Минфина Украины.

По данным ведомства, договор был подписан 21 апреля. В подписании соглашения принял участие министр финансов Украины Александр Данилюк.

Цель соглашения — помочь Украине снизить энергетические потери в жилищном секторе и сократить выбросы парниковых газов.

«Этот мультидонорский фонд будет вместе с украинским Фондом энергоэффективности софинансировать проекты по повышению энергоэффективности в многоквартирных домах на Украине и предоставлять экспертную поддержку для развития рынка», — заявили в украинском Минфине.

Отмечается, что, согласно договору, на начальном этапе под управлением МФК будет находится до €53 млн, выделенных ЕС и ФРГ.

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