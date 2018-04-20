Экс-депутат Одесского областного совета оценил ситуацию вокруг экипажа судна «Норд»

Короткая ссылка
Экс-депутат Одесского областного совета Алексей Албу в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг экипажа судна «Норд».

«Российские моряки стали самыми настоящими заложниками в большой игре, направленной на разрыв всех культурных, экономических, производственных и правовых связей между Украиной и Россией», — заявил Албу.

По его словам, украинская власть удерживает российских моряков в нарушение международных норм и пытается спровоцировать Москву на ответные меры.

Ранее члены экипажа задержанного Украиной судна «Норд» прокомментировали в разговоре с RT ситуацию с недопуском на рейс в Киеве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных