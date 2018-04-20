Экс-депутат Одесского областного совета оценил ситуацию вокруг экипажа судна «Норд»

Экс-депутат Одесского областного совета Алексей Албу в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг экипажа судна «Норд».

«Российские моряки стали самыми настоящими заложниками в большой игре, направленной на разрыв всех культурных, экономических, производственных и правовых связей между Украиной и Россией», — заявил Албу.

По его словам, украинская власть удерживает российских моряков в нарушение международных норм и пытается спровоцировать Москву на ответные меры.

Ранее члены экипажа задержанного Украиной судна «Норд» прокомментировали в разговоре с RT ситуацию с недопуском на рейс в Киеве.