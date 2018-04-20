Члены экипажа задержанного судна «Норд» прокомментировали ситуацию с недопуском на рейс в Киеве

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Члены экипажа задержанного Украиной судна «Норд» прокомментировали в разговоре с RT ситуацию с недопуском на рейс в Киеве.

Ранее стало известно, что двое членов экипажа судна «Норд», арестованного украинскими пограничниками, прибыли в Крым после того, как смогли покинуть Украину.

Отмечается, что ещё семь человек в настоящее время находятся в российском посольстве в Киеве.

«Всем необходимым нас обеспечили в плане еды, медикаментов. Мы ни в чём не нуждаемся. Но пока непонятно, что с нами будет дальше. Каждый день думаем о том, когда же наконец вернёмся домой, в Россию», — рассказал один из членов экипажа.

По словам адвоката Александра Руденко, два члена экипажа сейнера — Дмитрий Таразанов и Ирина Оборина — уже находятся в Крыму.

«Эту информацию мне подтвердили. У них был самолёт из Минска в Москву, откуда они вылетели в Симферополь», — рассказал он.

Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил прибытие двух моряков «Норда» на полуостров, отметив, что остальная команда удерживается украинской стороной незаконно.

У членов экипажа, которых не пустили на самолёт в Белоруссию, изъяли паспорта.

Также на них составили протоколы о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины. В погранслужбе Украины считают, что моряки являются украинскими гражданами, поскольку Киев не признаёт паспорта, выданные в Крыму.

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