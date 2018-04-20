Гройсман пообещал выяснить, как двум членам экипажа судна «Норд» удалось выехать с Украины

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал выяснить, каким образом двум членам экипажа арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд» удалось выехать из страны в Белоруссию.

«Мы детально изучим и проинформируем вас, что произошло и проинформируем вас с почасовыми действиями силовых структур», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что два члена экипажа «Норда» якобы незаконно выехали из страны в Белоруссию.

Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море.

В МИД России заявили, что Москва в сложившейся ситуации оставляет за собой право на жёсткий ответ в отношении Киева. 

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