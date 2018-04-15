Гройсман рассказал о мерах, чтобы украинцы не уезжали на заработки

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал в Facebook, что правительство намерено провести реформу, чтобы украинцы не уезжали на заработки в другие страны.
Гройсман рассказал о мерах, чтобы украинцы не уезжали на заработки
  • globallookpress.com
  • © Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com

«Что необходимо для того, чтобы украинцы не ездили по миру на заработки? С одной стороны, создавать рабочие места за счёт инвестиций и нормальные условия жизни на Украине. С другой, обеспечивать подготовку квалифицированных кадров, чтобы люди могли найти себе хорошую работу. Предприятиям нужны профессиональные сотрудники, и они готовы платить им достойную зарплату», — написал Гройсман.

По его словам, правительство в связи с этим начало реформу профессионально-технического образования.

Ранее сопредседатель украинской партии «Наш край» Александр Мазурчак призвал премьер-министра Владимира Гройсмана отчитаться перед Верховной радой за два года работы правительства, объяснить провал реформ в стране и назвать причины ухудшения жизни украинцев.

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