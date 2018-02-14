В ДНР заявили о подготовке ВСУ к наступлению в Донбассе
«В последнее время мы вынуждены констатировать активизацию украинской стороной военных приготовлений вдоль всей линии соприкосновения», — цитирует РИА Новости Пушилина.
Он отметил, что Киев, несмотря на все существующие договорённости, продолжает стягивать к «линии соприкосновения тяжёлое вооружение, боевую и транспортную технику, перевозящую военнослужащих, боеприпасы и ГСМ».
Пушилин добавил, что ВСУ также провели учения по взаимодействию в наступательных действиях.
«Только на прошлой неделе для усиления 25-й воздушно-десантной бригады завершена переброска в район Авдеевки подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады», — сказал он.
В районах Артёмовска и Попасной, подчеркнул он, проведены учения с «отработкой вопросов взаимодействия в ходе наступательных действий».
По его словам, к учениям привлекались подразделения Министерства внутренних дел, Нацгвардии и Службы безопасности Украины.
Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что закон о реинтеграции Донбасса, который был принят Радой, допускает применение силы в отношении ДНР и самопровозглашённой Луганской народной республики.
В середине января депутаты Верховной рады проголосовали за принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса.