В ДНР заявили о подготовке ВСУ к наступлению в Донбассе

Власти самопровозглашённой Донецкой народной республики констатируют подготовку украинских силовиков к наступательным действиям в Донбассе. Об этом заявил полпред ДНР Денис Пушилин.

«В последнее время мы вынуждены констатировать активизацию украинской стороной военных приготовлений вдоль всей линии соприкосновения», — цитирует РИА Новости Пушилина.

Он отметил, что Киев, несмотря на все существующие договорённости, продолжает стягивать к «линии соприкосновения тяжёлое вооружение, боевую и транспортную технику, перевозящую военнослужащих, боеприпасы и ГСМ».

Пушилин добавил, что ВСУ также провели учения по взаимодействию в наступательных действиях.

«Только на прошлой неделе для усиления 25-й воздушно-десантной бригады завершена переброска в район Авдеевки подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады», — сказал он.

В районах Артёмовска и Попасной, подчеркнул он, проведены учения с «отработкой вопросов взаимодействия в ходе наступательных действий».

По его словам, к учениям привлекались подразделения Министерства внутренних дел, Нацгвардии и Службы безопасности Украины.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что закон о реинтеграции Донбасса, который был принят Радой, допускает применение силы в отношении ДНР и самопровозглашённой Луганской народной республики.

В середине января депутаты Верховной рады проголосовали за принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса.