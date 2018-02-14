Гройсман: Украина пока не может развивать экономику без внешней помощи

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Украина в настоящее время не может самостоятельно развивать экономику без внешней финансовой поддержки. Об этом заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы тратим 130 млрд гривен (более $4,8 млрд) на обслуживание внешних долгов. Мы пока не можем самостоятельно развивать экономику без внешней финансовой поддержки», — цитирует Гройсмана телеканал «112 Украина»

Он добавил, что «если бы мы не обслуживали этот долг, 130 млрд грн ежегодно, представьте сколько бы могли сделать хороших дел». 

В декабре в Нацбанке Украины назвали длительную задержку получения транша от МВФ главным риском для финансовой стабильности страны.

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