Поклонская прокомментировала прогноз разведки США относительно досрочных выборов на Украине

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала RT данные американской разведки о том, что на Украине могут досрочно пройти президентские выборы.
Поклонская прокомментировала прогноз разведки США относительно досрочных выборов на Украине
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Верные друзья» под лозунгом евроинтеграции решили спасти своего «партнёра» Петра Порошенко (президента Украины. — RT) и спрогнозировали досрочные выборы. А не этого ли добивались западные кукловоды украинской власти? Сценарий уничтожения Украины, чтобы подобраться ближе к России, у них написан очень давно. Недочёты только в том, что разделять людей на украинцев и русских будут те, кто мало знает наш народ. У нас одна вера, одна история, одни ценности. Внушить обратное можно лишь на время, которое быстро пройдёт, и придёт понимание пророческих слов наших святых о том, что Россия, Украина, Белоруссия как неделимая Святая Троица», — заявила Поклонская.

Ранее стало известно, что в подготовленном директором Национальной разведки США Дэном Коутсом докладе говорится о возможной необходимости проведения досрочных выборов на Украине в связи с ситуацией в стране.

Очередные выборы президента Украины запланированы на весну 2019 года.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru