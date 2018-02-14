Поклонская прокомментировала прогноз разведки США относительно досрочных выборов на Украине

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала RT данные американской разведки о том, что на Украине могут досрочно пройти президентские выборы.

«Верные друзья» под лозунгом евроинтеграции решили спасти своего «партнёра» Петра Порошенко (президента Украины. — RT) и спрогнозировали досрочные выборы. А не этого ли добивались западные кукловоды украинской власти? Сценарий уничтожения Украины, чтобы подобраться ближе к России, у них написан очень давно. Недочёты только в том, что разделять людей на украинцев и русских будут те, кто мало знает наш народ. У нас одна вера, одна история, одни ценности. Внушить обратное можно лишь на время, которое быстро пройдёт, и придёт понимание пророческих слов наших святых о том, что Россия, Украина, Белоруссия как неделимая Святая Троица», — заявила Поклонская.

Ранее стало известно, что в подготовленном директором Национальной разведки США Дэном Коутсом докладе говорится о возможной необходимости проведения досрочных выборов на Украине в связи с ситуацией в стране.

Очередные выборы президента Украины запланированы на весну 2019 года.