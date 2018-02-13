Россия попросит главу СММ ОБСЕ дать оценку словам Турчинова о продвижении силовиков в Донбассе

Россия попросит председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине и координатора подгруппы по безопасности контактной группы Эртугрула Апакана дать оценку словам секретаря СНБО Александра Турчинова о продвижении украинских военнослужащих в Донбассе. Об этом заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.

«Мы также намерены запросить, какое отражение в отчётах СММ ОБСЕ находили действия украинских подразделений, отмеченные секретарём СНБО, в частности, продвижение по некоторым направлениям до 10 км от линии разграничения», — цитирует Грызлова РИА Новости.

По его словам, Россия призывает стороны конфликта к сдержанности и соблюдению режима прекращения огня.

«Усилия украинской «партии войны», направленные на слом Минских соглашений и развязывание боевых действий, должны получить решительный отпор как внутри Украины, так и на международном уровне», — подчеркнул дипломат.

Ранее в оперативном командовании самопровозглашённой Донецкой народной республики прокомментировали слова Турчинова.