Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что не будет просить политического убежища у Польши. Об этом он заявил телеканалу NewsOne.

Саакашвили рассказал, что в настоящее время находится под охраной польской полиции.

«Я разговаривал с руководством Министерства внутренних дел, они мне звонили, когда я прибыл в аэропорт. Просить у Польши политического убежища я не буду», — сказал Саакашвили.

Также он прокомментировал сообщения о его возможной экстрадиции в Грузию.

«Как говорят в Одессе, не смешите мои тапочки. Эта власть в Грузии боится меня как чёрт ладана. Если бы они хотели экстрадировать меня, они бы сделали это ещё вчера», — заявил он.

Саакашвили добавил, что у Грузии и Украины нет против него серьёзных обвинений.

Ранее Саакашвили заявил, что намерен вернуться на Украину.