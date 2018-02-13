Саакашвили заявил, что не будет просить политического убежища у Польши
Саакашвили рассказал, что в настоящее время находится под охраной польской полиции.
«Я разговаривал с руководством Министерства внутренних дел, они мне звонили, когда я прибыл в аэропорт. Просить у Польши политического убежища я не буду», — сказал Саакашвили.
Также он прокомментировал сообщения о его возможной экстрадиции в Грузию.
«Как говорят в Одессе, не смешите мои тапочки. Эта власть в Грузии боится меня как чёрт ладана. Если бы они хотели экстрадировать меня, они бы сделали это ещё вчера», — заявил он.
Саакашвили добавил, что у Грузии и Украины нет против него серьёзных обвинений.
Ранее Саакашвили заявил, что намерен вернуться на Украину.