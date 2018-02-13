Бывший замминистра внутренних дел Украины сменила украинское гражданство на грузинское
Как сообщает «5 канал», об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещённых лиц Украины Юрий Грымчак.
«По-моему, Эка Згуладзе после того, как закончила свою каденцию у нас здесь руководителем полиции, она отказалась от гражданства Украины и возобновила гражданство Грузии, обратившись там в соответствующие органы», — сказал он.
Грымчак уточнил, что Згуладзе в настоящий момент уже не является гражданкой Украины.
Ранее стало известно, что президент Украины Пётр Порошенко подписал документы о лишении гражданства 5,2 тыс. человек в 2017 году.