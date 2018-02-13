Бывший замминистра внутренних дел Украины сменила украинское гражданство на грузинское

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Бывший первый заместитель министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе отказалась от гражданства Украины и вернула себе гражданство Грузии.

Как сообщает «5 канал», об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещённых лиц Украины Юрий Грымчак.

«По-моему, Эка Згуладзе после того, как закончила свою каденцию у нас здесь руководителем полиции, она отказалась от гражданства Украины и возобновила гражданство Грузии, обратившись там в соответствующие органы», — сказал он.

Грымчак уточнил, что Згуладзе в настоящий момент уже не является гражданкой Украины.

Ранее стало известно, что президент Украины Пётр Порошенко подписал документы о лишении гражданства 5,2 тыс. человек в 2017 году.

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