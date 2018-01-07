Порошенко лишил гражданства более 5 тысяч человек в 2017 году

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Президент Украины Пётр Порошенко подписал документы о лишении гражданства 5,2 тыс. человек в 2017 году.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на администрацию президента. 

Отмечается, что вместе с тем украинское гражданство было предоставлено почти 1 тыс. человек.

«В течение 2017 года в гражданство Украины было принято 957 лиц», — указывает издание.

Ранее Порошенко рассказал о растущей ценности украинского паспорта.

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