Порошенко лишил гражданства более 5 тысяч человек в 2017 году
Президент Украины Пётр Порошенко подписал документы о лишении гражданства 5,2 тыс. человек в 2017 году.
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на администрацию президента.
Отмечается, что вместе с тем украинское гражданство было предоставлено почти 1 тыс. человек.
«В течение 2017 года в гражданство Украины было принято 957 лиц», — указывает издание.
Ранее Порошенко рассказал о растущей ценности украинского паспорта.
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