Порошенко лишил гражданства более 5 тысяч человек в 2017 году

Президент Украины Пётр Порошенко подписал документы о лишении гражданства 5,2 тыс. человек в 2017 году.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на администрацию президента.

Отмечается, что вместе с тем украинское гражданство было предоставлено почти 1 тыс. человек.

«В течение 2017 года в гражданство Украины было принято 957 лиц», — указывает издание.

Ранее Порошенко рассказал о растущей ценности украинского паспорта.