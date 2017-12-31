Порошенко заявил о растущей ценности украинского паспорта
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что ценность украинского паспорта продолжает расти.
Об этом глава государства написал в своём Facebook по случаю введения безвизового режима с ОАЭ.
По его словам, 2017 год стал «прорывом в безвизовом направлении».
Ранее Порошенко также заявил, что украинский паспорт становится одним из самых почитаемых в мире.
По данным опроса, украинцы считают введение безвизового режима с ЕС главным событием года.
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