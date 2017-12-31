Порошенко заявил о растущей ценности украинского паспорта

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что ценность украинского паспорта продолжает расти.

Об этом глава государства написал в своём Facebook по случаю введения безвизового режима с ОАЭ.

По его словам, 2017 год стал «прорывом в безвизовом направлении».

Ранее Порошенко также заявил, что украинский паспорт становится одним из самых почитаемых в мире.

По данным опроса, украинцы считают введение безвизового режима с ЕС главным событием года.



