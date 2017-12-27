Украинцы назвали главное событие года в стране

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Согласно данным опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, украинцы считают главным событием года введение безвизового режима с ЕС.

Как сообщает Интерфакс-Украина, 26,1% назвали введение безвиза главным событием года, 9,6% считают таким событием «дело Саакашвили».

При этом главным международным событием большинство респондентов (16,7%) считают вступление Дональда Трампа в должность президента США.

По данным Госпогранслужбы Украины, с момента отмены для украинцев виз в ЕС безвизом воспользовались 355 тыс. украинских граждан. 20 декабря ЕС предъявил требования Украине для сохранения безвизового режима.

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Украина
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