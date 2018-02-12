Эксперт объяснил депортацию Саакашвили с Украины в Польшу
«То, что произошло — результат длительного противоборства. К тому же, сейчас для этого появилась юридическая зацепка. В начале февраля суд отказал Саакашвили по апелляции на решение суда первой инстанции, отказавшему Саакашвили в статусе беженца», — сказал Финько.
По его словам, выдворение является «успехом администрации президента Украины, которая в преддверии грядущих выборов избавилась от очень опасного политического раздражителя, способного катализировать революционные процессы».
Эксперт добавил, что депортация политика с Украины вряд ли могла состояться без какого-либо согласования с влиятельными западными политическими кругами.
Он также отметил, что для окончательного осмысления ситуации необходимо наблюдать за дальнейшими событиями.
12 февраля Саакашвили был задержан в Киеве. Позднее он был доставлен в аэропорт и выдворен с Украины в Польшу.