Эксперт объяснил депортацию Саакашвили с Украины в Польшу

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Павел Астахов
Политолог, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько прокомментировал RT выдворение бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с Украины в Польшу.

«То, что произошло — результат длительного противоборства. К тому же, сейчас для этого появилась юридическая зацепка. В начале февраля суд отказал Саакашвили по апелляции на решение суда первой инстанции, отказавшему Саакашвили в статусе беженца», — сказал Финько.

По его словам, выдворение является «успехом администрации президента Украины, которая в преддверии грядущих выборов избавилась от очень опасного политического раздражителя, способного катализировать революционные процессы».

Эксперт добавил, что депортация политика с Украины вряд ли могла состояться без какого-либо согласования с влиятельными западными политическими кругами.

Он также отметил, что для окончательного осмысления ситуации необходимо наблюдать за дальнейшими событиями.

12 февраля Саакашвили был задержан в Киеве. Позднее он был доставлен в аэропорт и выдворен с Украины в Польшу. 

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