В МВД Украины подтвердили задержание Саакашвили

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Член коллегии МВД Украины Антон Геращенко подтвердил, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был задержан в Киеве.

«Да, его действительно задержали в этом ресторане», — цитирует РИА Новости Геращенко.

По его словам, вскоре по этому поводу будет официальное заявление правоохранительных органов.

При этом Геращенко назвал Саакашвили «вредным для украинского общества».

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что Саакашвили не имеет права заниматься политикой на Украине и может быть выслан из страны.

12 февраля сообщалось, что Саакашвили задержан в ресторане в Киеве. 

Политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против Порошенко.

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