Порошенко заявил, что сторонники снятия санкций с России наивны или недостаточно информированы

Президент Украины Пётр Порошенко заявил газете Bild, что сторонники снятия антироссийских санкций наивны или недостаточно информированы.

Интервью опубликовано на сайте главы государства.

«Эти люди либо недостаточно информированы, либо просто наивны. Всё же очень просто: мы не являемся частью российской империи, мы суверенная страна», — сказал Порошенко, комментируя мнение президента футбольного клуба «Бавария» Ули Хённеса о возможной отмене санкций.

Ранее Порошенко в ходе выступления в Давосе предложил Европе создать новую коалицию против России.