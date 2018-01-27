Порошенко заявил о дальнейшем усилении санкционной политики против России

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что санкционная политика против России будет и дальше усиливаться.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, комментируя введение новых антироссийских санкций со стороны США.

«Приветствую решение Минфина США о дальнейшем расширении списка санкций против России за её брутальную агрессию против Украины. Мои встречи с американским руководством в Давосе дают мне уверенность в том, что санкционная политика против России будет только усиливаться до тех пор, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность», — написал Порошенко.

Ранее он уже поблагодарил Соединённые Штаты за введение новых ограничительных мер в отношении России. 

26 января сообщалось, что США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине.

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