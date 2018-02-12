Названо количество оставшегося в украинских хранилищах газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) в начале 2018 года составили 14,4 млрд кубометров.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные «Укртрансгаза», это крупнейшее количество газа по сравнению с первыми месяцами года за последние пять лет.

Отмечается, что запасы природного газа в украинских ПХГ с 3 по 10 февраля сократились на 4,8%, или на 588 млн кубометров — до 11,681 млрд кубометров с 12,269 млрд кубометров.

10 февраля сопредседатель депутатской фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко рассказал, что власти Украины завышают цену на газ для населения вдвое.

Ранее СМИ сообщили, что цена на газ для населения Украины и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) может вырасти на 62% с 1 апреля 2018 года. Глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник прокомментировал в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» рост цен на газ на Украине.