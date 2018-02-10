Украинский политик рассказал о завышении властями цены на газ для населения
По словам Бойко, граждане могли бы платить за топливо вдвое меньше, если бы поставляемый на Украину российский газ разбавляли тем, который добывается в стране.
При этом он добавил, что установленные в настоящее время высокие цены на топливо обусловлены «накруткой, которую придумало предыдущее правительство и подхватило сегодняшнее».
Ранее СМИ сообщили, что цена на газ для населения Украины и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) может вырасти на 62% с 1 апреля.
Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рост цен на газ на Украине.