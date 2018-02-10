Украинский политик рассказал о завышении властями цены на газ для населения

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Сопредседатель депутатской фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко в интервью телеканалу «112 Украина» рассказал, что власти страны завышают цену на газ для населения вдвое.

По словам Бойко, граждане могли бы платить за топливо вдвое меньше, если бы поставляемый на Украину российский газ разбавляли тем, который добывается в стране.

При этом он добавил, что установленные в настоящее время высокие цены на топливо обусловлены «накруткой, которую придумало предыдущее правительство и подхватило сегодняшнее».

Ранее СМИ сообщили, что цена на газ для населения Украины и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) может вырасти на 62% с 1 апреля.

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рост цен на газ на Украине. 

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