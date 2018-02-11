В Крыму ответили на слова украинского политика об отказе Киева воевать за полуостров

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с RT отметил, что заявление бывшего депутата Украины от Крыма Андрея Сенченко об отсутствии у Киева возможности воевать за полуостров в 2014 году из-за украинской конституции является попыткой снять с действующей власти ответственность за произошедшее.

«На Украине приближается избирательная кампания в следующем году. Сегодня ресурс доверия у нынешней украинской власти исчерпан полностью, поскольку лозунги, под которыми эти люди пришли на фоне государственного переворота, уже не имеют никакой поддержки у населения. Народ просто обнищал и находится даже не на краю, а уже в бездне социально-экономических противоречий, накопившихся за это время. И, конечно, Крым для украинской власти — это то, на чём они пытаются спекулировать, отвлекая общественное мнение от реальных проблем», — сказал он.

Ганжара также подчеркнул, что рассуждения на тему возможностей Киева в 2014 году уже не имеют никакого значения.

«Воссоединение Крыма с Россией — факт, который не нужно обсуждать или оспаривать. Это действительность, исходящая из волеизъявления крымчан. А спекулятивные заявления в отношении нашего полуострова украинские политики будут делать и дальше, чтобы попытаться набрать хоть какие-то дивиденды в преддверии нового политического сезона на Украине», — заключил депутат.

Ранее Сенченко заявил, что на Украине отказались вводить военное положение в Крыму в 2014 году, поскольку украинская конституция не предусматривает проведение выборов в подобных условиях.

В Госдуме прокомментировали данное заявление украинского политика.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.