Порошенко рассказал, что может стать гарантом достижения мира в Донбассе

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Украинский президент Пётр Порошенко полагает, что миротворческая миссия ООН в Донбассе может стать гарантом достижения мира.

«Уверен в том, что эта миссия может выступать твёрдым гарантом режима прекращения огня, разоружения незаконных вооружённых формирований, стимулировать вывод российских войск с оккупированной территории и обеспечить надёжное закрытие границы неконтролируемого участка между Украиной и Россией», — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее Порошенко заявил, что миротворческая миссия в Донбассе может быть согласована в 2018 году.

В Совфеде прокомментировали ФАН предложение главы МИД Германии Зигмара Габриэля разместить вооружённый миротворческий контингент в Донбассе.

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Военные действия в Донбассе
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