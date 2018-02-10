Порошенко рассказал, что может стать гарантом достижения мира в Донбассе

Украинский президент Пётр Порошенко полагает, что миротворческая миссия ООН в Донбассе может стать гарантом достижения мира.

«Уверен в том, что эта миссия может выступать твёрдым гарантом режима прекращения огня, разоружения незаконных вооружённых формирований, стимулировать вывод российских войск с оккупированной территории и обеспечить надёжное закрытие границы неконтролируемого участка между Украиной и Россией», — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее Порошенко заявил, что миротворческая миссия в Донбассе может быть согласована в 2018 году.

В Совфеде прокомментировали ФАН предложение главы МИД Германии Зигмара Габриэля разместить вооружённый миротворческий контингент в Донбассе.