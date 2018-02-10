СМИ опубликовали видео обмена осуждёнными за шпионаж между Россией и Эстонией

Издание Postimees опубликовало видеозапись обмена между Россией и Эстонией осуждёнными за шпионаж на пограничном переходе «Койдула». На родину вернулись гражданин России Артём Зинченко и гражданин Эстонии Райво Суси.

На видеозаписи мужчин обменивают на мосту в присутствии сопровождающих.

Ранее пресс-служба полиции безопасности Эстонии (КАПО) сообщила, что обмен состоялся около 10 часов утра в субботу, 10 февраля.

Зинченко признан в мае 2017 года в Эстонии виновным в шпионаже и приговорён к пяти годам лишения свободы. Бизнесмен Суси в декабре 2017 года был признан судом в России виновным в шпионаже и приговорён к 12 годам лишения свободы.

Оба заключённых подали прошения о помиловании, которые были удовлетворены президентами России и Эстонии.