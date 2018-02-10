Эстония и Россия обменялись осуждёнными за шпионаж

Пресс-служба полиции безопасности Эстонии (КАПО) сообщила, что Таллин и Москва обменялись осуждёнными за шпионаж.

«Обмен состоялся на пограничном переходе «Койдула» около 10 утра в субботу. Оба осуждённых подали прошения о помиловании, которые были удовлетворены президентами России и Эстонии», — приводит РИА Новости сообщение КАПО.

Артём Зинченко признан в мае 2017 года в Эстонии виновным в шпионаже и приговорён к пяти годам лишения свободы. Бизнесмен Райво Суси в декабре 2017 года был признан судом в России виновным в шпионаже и приговорён к 12 годам лишения свободы.

Гендиректор КАПО Арнольд Синисалу заявил, что обе страны заключили устраивающее их соглашение.

Ранее посол России в Эстонии Александр Петров рассказал о русофобии, существующей в прибалтийской стране.