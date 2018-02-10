Порошенко назвал главную проблему Украины

Главной проблемой Украины была и остаётся коррупция. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко в интервью австрийскому журналу Profil.

«Коррупция всегда была и остаётся главной проблемой Украины», — подчеркнул глава государства.

В связи с этим Порошенко призвал создать в стране в 2018 году независимый антикоррупционный суд.

Кроме того, он заявил, что власти страны намерены сотрудничать с западными спецслужбами по возвращению в страну финансовых средств, незаконно вывезенных олигархами, политиками и чиновниками.

Ранее руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер сказал, что в настоящий момент для Украины «критически важным» является вопрос создания в стране антикоррупционного суда.