Порошенко назвал главную проблему Украины
«Коррупция всегда была и остаётся главной проблемой Украины», — подчеркнул глава государства.
В связи с этим Порошенко призвал создать в стране в 2018 году независимый антикоррупционный суд.
Кроме того, он заявил, что власти страны намерены сотрудничать с западными спецслужбами по возвращению в страну финансовых средств, незаконно вывезенных олигархами, политиками и чиновниками.
Ранее руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер сказал, что в настоящий момент для Украины «критически важным» является вопрос создания в стране антикоррупционного суда.