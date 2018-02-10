Глава Минфина Украины рассказал о целях визита экспертов МВФ в страну

Глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк рассказал о том, зачем группа экспертов Международного валютного фонда (МВФ) приедет в Киев.

Как сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на заявление министра, они выскажут свои рекомендации по поводу закона о создании Антикоррупционного суда.

«Вместе с миссией прибудет несколько экспертов, которые будут работать и предоставят рекомендации относительно закона о создании Антикоррупционного суда», — сказал он.

Ранее стало известно, что группа экспертов МВФ посетит Киев с 12 по 16 февраля для проведения технических консультаций.