В МВФ назвали условия возобновления финансирования Украины

Принятие закона об Антикоррупционном суде и приведение цен на газ к рыночному уровню являются основными условиями завершения четвёртого пересмотра программы расширенного финансирования Международного валютного фонда для Украины и выделения транша кредита. Об этом сообщил глава представительства МВФ в стране Йоста Люнгман.

«Есть определённые условия, их надо выполнить. Это достижимые показатели — надеемся на скорое их выполнение», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Среди других задач Люнгман назвал удержание инфляции, сохранение политики гибкого обменного курса. При этом он позитивно оценил повышение учётной ставки Нацбанком.

Глава представительства МВФ отметил, что международные резервы Украины выросли на $6,5 млрд — до $19 млрд, однако призвал наращивать их и далее для защиты от «внешних шоков». Кроме того, он посоветовал властям ориентироваться на рост продуктивности труда в политике повышения зарплат.

Ранее в Нацбанке Украины назвали нереальным получение транша от МВФ в ближайшее время.