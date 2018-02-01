В МВФ назвали условия возобновления финансирования Украины
«Есть определённые условия, их надо выполнить. Это достижимые показатели — надеемся на скорое их выполнение», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Среди других задач Люнгман назвал удержание инфляции, сохранение политики гибкого обменного курса. При этом он позитивно оценил повышение учётной ставки Нацбанком.
Глава представительства МВФ отметил, что международные резервы Украины выросли на $6,5 млрд — до $19 млрд, однако призвал наращивать их и далее для защиты от «внешних шоков». Кроме того, он посоветовал властям ориентироваться на рост продуктивности труда в политике повышения зарплат.
Ранее в Нацбанке Украины назвали нереальным получение транша от МВФ в ближайшее время.