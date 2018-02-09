Неизвестные распылили газ в редакции украинского издания «Вести»

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Неизвестные распылили газ в редакции украинского издания «Вести», в результате чего пострадала одна сотрудница.

Об этом сообщается на сайте издания.

«Когда утром 9 февраля сотрудники «Вестей» попытались пройти на свои рабочие места, их обрызгали газом. Одна из сотрудниц редакции получила травму глаз, ей вызвали скорую помощь», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Киеве оппозиционный медиахолдинг «Вести Украина» был заблокирован сотрудниками Национальной полиции, военной прокуратуры и Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами. Представителей компании и адвокатов не пускают в помещение.

Журналисты «Вестей» также заявляли, что силовики применили против них слезоточивый газ.

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