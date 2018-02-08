Журналисты украинского издания «Вести» заявили, что силовики применили против них слезоточивый газ

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В Киеве силовики обрызгали из газовых баллончиков журналистов украинского издания «Вести».

«Мы начали задавать вопросы относительно того, можем ли забрать вещи, зачем силовики притащили с собой арматуру и кто они вообще такие, ведь, судя по экипировке, это представители охранной фирмы. В ответ нас обрызгали из баллончиков», — приводит газета слова одной из сотрудниц.

Ранее главред издания «Вести» Оксана Омельченко сообщила об обысках силовиков в редакции.

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