Главред украинских «Вестей» сообщила об обысках в редакции

Главный редактор украинского издания «Вести» Оксана Омельченко сообщила об обысках силовиков в редакции.

«Ну всё, началось! Около 06:00 окружили «Гулливер», заходят на наш этаж такие «милые» люди. Коллеги с радио передают, что звук такой, будто начали всё крушить... Как раз сегодня готовили к печати вторую часть расследования про Нацагентство и его друзей», — написала она в Facebook.

По словам Омельченко, сотрудников издания не пускают на работу.

«Силовики не пускают на работу журналистов, которым сейчас надо выходить в эфир. Конечно, они же помешают силовикам крушить и тырить наши вещи — их уже выносят, а двери ломают ломами и болгарками», — добавила она.

В июле 2017 года издание «Вести» уже сообщало об обысках силовиков в редакции.

Кроме того, в июне сотрудники СБУ провели обыск в редакции украинского издания «СТРАНА.ua» и задержали главного редактора Игоря Гужву.