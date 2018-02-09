На Украине введут одноразовую электронную визу стоимостью $65

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Украина в ближайшее время введёт электронную визу стоимостью $65 для всех стран, не входящих в список государств миграционного риска. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

«Электронная виза будет только одноразовая, она будет выдаваться сроком до 30 дней, стоимость — $65», — сказал Погорельцев в интервью «Европейской правде»

По его словам, для стран миграционного риска остаётся оформление виз в посольствах. Он отметил, что сейчас таких стран 70.

В декабре президент Украины Пётр Порошенко заявил, что ценность украинского паспорта продолжает расти.

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