На Украине введут одноразовую электронную визу стоимостью $65

Украина в ближайшее время введёт электронную визу стоимостью $65 для всех стран, не входящих в список государств миграционного риска. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

«Электронная виза будет только одноразовая, она будет выдаваться сроком до 30 дней, стоимость — $65», — сказал Погорельцев в интервью «Европейской правде».

По его словам, для стран миграционного риска остаётся оформление виз в посольствах. Он отметил, что сейчас таких стран 70.

В декабре президент Украины Пётр Порошенко заявил, что ценность украинского паспорта продолжает расти.