Парламент Латвии утвердил аналог акта Магнитского

Сейм (парламент) Латвии утвердил проект решения, который является аналогом американского акта Магнитского. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, поддержали проект 60 депутатов, шесть высказались против.

В соответствии с документом, на территорию Латвии будет запрещён въезд 49 лицам, связанным с делом Магнитского, они будут включены в чёрный список.

«Этот документ включает в себя призыв к кабинету министров включить в список нежелательных для Латвии лиц ряд связанных с делом Магнитского иностранцев, запретив им въезд в Латвию», — сказал парламентарий Оярс Эрикс Калниньш.

Ранее стало известно, что в Латвии могут принять аналог акта Магнитского.

В конце ноября президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон, аналогичный американскому акту Магнитского.

Также аналог акта Магнитского получил королевскую санкцию в Канаде 19 октября и вступил в силу.