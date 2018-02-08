Парламент Латвии утвердил аналог акта Магнитского
Как отмечается, поддержали проект 60 депутатов, шесть высказались против.
В соответствии с документом, на территорию Латвии будет запрещён въезд 49 лицам, связанным с делом Магнитского, они будут включены в чёрный список.
«Этот документ включает в себя призыв к кабинету министров включить в список нежелательных для Латвии лиц ряд связанных с делом Магнитского иностранцев, запретив им въезд в Латвию», — сказал парламентарий Оярс Эрикс Калниньш.
Ранее стало известно, что в Латвии могут принять аналог акта Магнитского.
В конце ноября президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон, аналогичный американскому акту Магнитского.
Также аналог акта Магнитского получил королевскую санкцию в Канаде 19 октября и вступил в силу.