В Латвии могут принять аналог акта Магнитского

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В Латвии будет свой аналог американского акта Магнитского, куда войдут россияне, которым запретят въезд в страну. Об этом сообщил депутат парламента республики от объединения «Всё для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии».

«На заседании совета партнёров по коалиции получил концептуальную поддержку разработанного проекта сейма об установлении санкций в отношении лиц, связанных с делом Сергея Магнитского. После технических коррекций инициатива начнет своё дальнейшее движение на утверждение», — написал он в Facebook.

В конце ноября президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон, аналогичный американскому акту Магнитского.

Также аналог акта Магнитского получил королевскую санкцию в Канаде 19 октября и вступил в силу. 

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