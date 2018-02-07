В Одесской области вновь ограбили храм УПЦ Московского патриархата

Неизвестные снова ограбили и осквернили Свято-Покровский храм в городе Черноморске Одесской области.

Отмечается, что инцидент произошёл ночью 7 февраля.

«Злоумышленники успели скрыться, и их не удалось задержать. На место прибыл настоятель храма, который сразу же вызвал следственно-оперативную группу Черноморского отдела Национальной полиции, проведшую следственные действия и внёсшую данное правонарушение в Единый реестр досудебных расследований», — указывается в заявлении.

По имеющейся информации, злоумышленники, взломав замок, успели вскрыть и украсть средства прихожан из двух кружек для сбора пожертвований, однако сработавшая сигнализация и приехавшие сотрудники группы быстрого реагирования не позволили взломщикам совершить дальнейшие противоправные действия в храме.

Уточняется, что в прошлый раз инцидент произошёл в ночь на 10 января. Тогда, не найдя крупной суммы денег, злоумышленники сломали алтарные двери и, уходя, засыпали всё помещение порошком из огнетушителей, находящихся в храме.

Ранее сообщалось, что в Одессе радикалы устроили провокации в храмах УПЦ МП.