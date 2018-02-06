На Украине предложили заменить традиционное военное приветствие на «Слава Украине!»

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Кабинет министров Украины предложил Верховной раде отказаться от традиционного военного приветствия «Здравия желаю!». Об этом говорится в законопроекте №7549, зарегистрированном на сайте Рады.

«На приветствие начальника или старшего по воинскому званию «Слава Украине!» все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: «Героям слава!», — отмечается в тексте документа.

Планируется, что приветствие будет также использоваться при вручении боевого знамени военному подразделению.

Ранее начальник Генерального штаба ВС Украины генерал армии Виктор Муженко заявил, что в НАТО положительно оценили ход реформирования украинской армии. 

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