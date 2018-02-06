Эксперт объяснил призыв украинских депутатов помешать проведению выборов в Крыму

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш прокомментировал RT зарегистрированное Верховной радой постановление фракции «Народный фронт» с призывом помешать организации выборов президента России в Крыму.

«Это постановление фракции, а не парламента, и это просто смешно. Украинцы ссорятся со всеми по кругу, учитывая обращение к полякам с просьбой не подписывать закон, который делает «бандеровщину» уголовным преступлением. В такой ситуации они оказываются в очень серьёзной изоляции. Киев привык, что ему всегда всё прощают, даже заведомо неприемлемые действия, отсутствие приличий, этикета. Привык, что ему всё списывается и в дальнейшем на это же и рассчитывает. Расчёт, конечно, наивный», — сказал он.

По словам эксперта, данное заявление «имеет внутриполитический характер в стиле «кто громче крикнет».

«Всё развивается по логике французского Термидора (государственный переворот, произошедший 27 июля 1794 года. — RT), когда на следующем этапе одни радикалы начнут убивать других», — добавил он.

Коктыш также отметил, что эта ситуация — очередная иллюстрация происходящего на Украине.

Ранее Верховная рада Украины зарегистрировала проект постановления с текстом обращения к представителям международного сообщества в связи с подготовкой выборов президента России в Крыму.

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с RT назвал фантастикой подобные действия украинской стороны.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.