В Крыму назвали фантастикой идею украинских политиков помешать проведению выборов

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Павел Астахов
Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в разговоре с RT прокомментировал зарегистрированное в Верховной раде Украины постановление с призывом помешать проведению выборов на полуострове.

«Я поражаюсь неадекватности украинских политиков. Помешать выборам президента России в Крыму не может вообще никто, это просто невозможно. Я вспоминаю референдум 2014 года — тогда ещё возможно было помешать его провести. Сейчас же помешать провести выборы президента нельзя — это просто фантастика», — сказал Гемпель. 

Он добавил, что посетившие Крым европейские политики не сомневаются в том, что выборы президента России будут организованы в Крыму и «пройдут на самом высоком уровне». 

Ранее Верховная рада Украины зарегистрировала постановление фракции «Народный фронт» с призывом помешать организации выборов президента России в Крыму. 

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