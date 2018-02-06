В Крыму назвали фантастикой идею украинских политиков помешать проведению выборов
«Я поражаюсь неадекватности украинских политиков. Помешать выборам президента России в Крыму не может вообще никто, это просто невозможно. Я вспоминаю референдум 2014 года — тогда ещё возможно было помешать его провести. Сейчас же помешать провести выборы президента нельзя — это просто фантастика», — сказал Гемпель.
Он добавил, что посетившие Крым европейские политики не сомневаются в том, что выборы президента России будут организованы в Крыму и «пройдут на самом высоком уровне».
Ранее Верховная рада Украины зарегистрировала постановление фракции «Народный фронт» с призывом помешать организации выборов президента России в Крыму.