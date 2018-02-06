ЕС выделил более €17 млн на поддержку науки и инноваций на Украине

Евросоюз решил предоставить более €17 млн на поддержку науки и инноваций на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе представительства ЕС в Киеве.

«В рамках программы ЕС «Горизонт-2020» 83 украинские организации получат €17,23 млн на воплощение своих проектов. Среди этих организаций — учреждения высшего образования, исследовательские учреждения и представители частного сектора», — приводит сообщение телеканал «112 Украина».

Таким образом, Украина занимает шестое место среди всех ассоциированных стран данной программы ЕС как по количеству участников, так и по сумме полученного финансирования.

В диппредставительстве отметили, что потенциал Украины намного больше, однако для его реализации ей необходимо продолжить реформы по созданию более благоприятной среды для усиления сотрудничества украинских научных и производственных учреждений с партнёрами.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Киев рассчитывает получить транш МВФ в мае.