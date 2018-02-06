ЦИК официально назначила дату проведения выборов в Азербайджане
Центральная избирательная комиссия официально назначила дату проведения внеочередных выборов в Азербайджане, сообщает ТАСС.
В ходе заседания ЦИК было принято постановление о проведении выборов 11 апреля.
«Назначить внеочередные президентские выборы в Азербайджанской Республике на 11 апреля 2018 года», — говорится в постановлении.
Ранее правящая партия Азербайджана выдвинула Алиева кандидатом в президенты.
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