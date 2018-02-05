В Азербайджане внеочередные президентские выборы состоятся 11 апреля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении внеочередных президентских выборов. Об этом говорится в документе на сайте главы государства.

«ЦИК Азербайджана обеспечит проведение внеочередных президентских выборов в порядке, установленном Избирательным кодексом республики», — отмечается в сообщении. В феврале правящая партия Азербайджана выдвинула Алиева кандидатом в президенты.