Правящая партия Азербайджана выдвинула Алиева кандидатом в президенты

Правящая партия Азербайджана «Новый Азербайджан» выдвинула действующего главу государства Ильхама Алиева кандидатом в президенты на выборах, которые пройдут в октябре. Об этом сообщил исполнительный секретарь партии Али Ахмедов.

«Нашим кандидатом является президент Азербайджана Ильхам Алиев. Я верю, что наша молодёжь также внесёт вклад в его победу на выборах», — передаёт РИА Новости слова Ахмедова.

По данным агентства, выборы в стране запланированы на 17 октября.

30 января Министерство юстиции Финляндии опубликовало окончательные результаты президентских выборов.