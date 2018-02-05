Националисты пикетируют польские консульства в шести городах Украины
Сообщается, что акции проходят одновременно в шести городах — Киеве, Виннице, Луцке, Одессе, Харькове и Львове. Пикетчики требуют «не допустить введения антиукраинских изменений в закон об институте национальной памяти Польши».
В частности, в Виннице националисты передали генконсулу обращение о недопустимости «антибандеровского закона». В нём говорится, что новая редакция документа угрожает добрососедским отношениям Польши и Украины.
Ранее сообщалось, что комитет Верховной рады по иностранным делам подготовил текст заявления в связи с польским законом о запрете «бандеровской идеологии».
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал данный документ.