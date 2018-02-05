Саакашвили прокомментировал решение Апелляционного суда по его жалобе
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что решение Апелляционного суда в Киеве отклонить жалобу на отказ предоставить ему убежище на Украине является «очередным решением» президента Украины Петра Порошенко. Об этом Саакашвили написал в своём Facebook.
«Таким образом я теряю статус нахождения на Украине. Это очередное решение Порошенко, а не суда», — написал Саакашвили.
Ранее сообщалось, что суд отклонил жалобу на отказ Миграционной службы Украины предоставить убежище Саакашвили.
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