Саакашвили прокомментировал решение Апелляционного суда по его жалобе

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что решение Апелляционного суда в Киеве отклонить жалобу на отказ предоставить ему убежище на Украине является «очередным решением» президента Украины Петра Порошенко. Об этом Саакашвили написал в своём Facebook.